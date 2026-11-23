В Петропавловске-Камчатском женщина добилась через суд компенсации за автомобиль, повреждённый упавшим деревом, однако получила право лишь на половину требуемой суммы. Суд решил, что хозяйка машины сама проявила неосторожность, поскольку знала об опасном дереве и неоднократно требовала его спилить, пишет «Кам24» со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

Происшествие случилось 11 ноября 2025 года во время мощного циклона, когда ветер на полуострове разгонялся до 30 метров в секунду. Возле дома № 4 на улице Звёздной старое дерево рухнуло на припаркованную Toyota Land Cruiser Prado, ремонт которой обошёлся владелице в 135 тысяч рублей. Женщина потребовала взыскать эти деньги с городской «Службы благоустройства», а также компенсировать моральный вред и выплатить проценты.

Выяснилось, что жильцы дома жаловались на опасное дерево задолго до происшествия. Управляющая компания направляла обращения коммунальщикам четыре раза, начиная с июня 2024 года, а спилить дерево первоначально обещали ещё в августе того же года. Позднее работы перенесли на ноябрь 2025-го, но подрядчик так и не выполнил их. В результате во время циклона дерево упало на автомобиль.

Суд признал ответственность «Службы благоустройства» за несвоевременную вырубку, но одновременно усмотрел грубую неосторожность в действиях автовладелицы. По мнению судьи, женщина знала о состоянии дерева и предупреждении о циклоне, однако всё равно оставила машину рядом с ним. В результате ущерб разделили пополам, постановив взыскать в пользу хозяйки 67,5 тысячи рублей, а также судебные расходы и проценты.

Решение Петропавловск-Камчатского городского суда было вынесено 17 июня 2026 года. Женщина попыталась добиться полной компенсации, но 25 сентября Камчатский краевой суд оставил решение без изменений. Сама автомобилистка считает ситуацию несправедливой: получается, что её неоднократные попытки добиться вырубки опасного дерева в итоге обернулись против неё.