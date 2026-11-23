Жители Камчатки в ночь с 24 на 25 ноября смогут наблюдать необычное астрономическое явление — на небе в разное время появятся все семь других планет Солнечной системы. Однако одновременно увидеть их не получится, а для поиска самых далёких потребуется специальная оптика, следует из астрономических прогнозов.

После захода солнца над горизонтом будет хорошо заметен Сатурн, который можно разглядеть невооружённым глазом. Вечером и ночью также доступны для наблюдения Уран и Нептун, однако для их поиска понадобятся бинокль или телескоп. Дополнительной помехой станет яркая Луна: на Камчатке полнолуние наступит 25 ноября, поэтому рассмотреть тусклый Уран будет особенно трудно.

Во второй половине ночи внимание любителей астрономии переключится на Марс и Юпитер. Обе планеты можно увидеть без телескопа, а ближе к рассвету к ним присоединятся Венера и Меркурий. Последний окажется совсем невысоко над восточным горизонтом, поэтому для его наблюдения потребуется открытая местность без высоких зданий и сопок.

Астрономы отмечают, что расположение планет не следует путать с одновременным парадом всех семи небесных тел. В действительности наблюдателям придётся провести под открытым небом несколько часов, чтобы последовательно найти каждую планету. Условия будут зависеть от облачности, рельефа и места наблюдения: особенно сложно увидеть Меркурий на севере Камчатки, где он поднимется очень низко над горизонтом.