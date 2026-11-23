Фельдшерский здравпункт в посёлке Начики Елизовского района продолжит работу. Об этом на оперативном совещании сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Камчатского края Александр Нохрин. По его словам, прежнее руководство Елизовской районной больницы решило закрыть медицинский пункт, не согласовав это с краевым Минздравом.

О возможном закрытии стало известно после того, как жители Начиков записали видеообращение с просьбой сохранить здравпункт. Люди рассказали, что в посёлке проживает около 100 человек, среди которых много пожилых и маломобильных граждан. Для них местный фельдшер зачастую остаётся единственной возможностью получить медицинскую помощь без поездки в другой населённый пункт.

Особенно сильно жители переживали за 26 льготников, которым необходимо регулярно получать рецепты на лекарства. По словам сельчан, в соседнем посёлке Сокоч тоже нет постоянного врача, а приезжий специалист принимает пациентов только два раза в неделю.

«Тут очень много немобильных людей. Они все возрастные, которые не могут поехать для того, чтобы сдать анализы. Здесь сейчас фельдшер наш — это самое главное, что есть для престарелых людей», — рассказала одна из жительниц в видеообращении.

После того как ситуация получила огласку, новый руководитель Елизовской районной больницы Сергей Аириней приехал в Начики и встретился с медицинскими работниками. По словам Александра Нохрина, все приказы предыдущего руководства, связанные с закрытием здравпункта, были отменены.

«Действия были абсурдны, нелогичны, не согласованы с министерством здравоохранения», — заявил глава краевого Минздрава.

Таким образом, жителям Начиков не придётся ездить за основной медицинской помощью в соседние населённые пункты. Фельдшерский пункт продолжит принимать пациентов в прежнем посёлке.