Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Изжога, тяжесть в животе или ноющая боль – и рука сама тянется к «проверенным» домашним средствам: соде, травяным настоям, ложке масла натощак. Кажется, что это безобидные способы для быстрого снятия дискомфорта, но «народная» помощь нередко наносит серьёзный ущерб органам пищеварения, а порой и вовсе грозит экстренной госпитализацией.

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Особенно коварна пищевая сода от изжоги. Да, она моментально гасит соляную кислоту, но побочный эффект этой реакции – выделение углекислого газа. Он растягивает стенки желудка, раздражает слизистую и провоцирует ещё более активную выработку кислоты. В итоге изжога возвращается с новой силой. При этом регулярное употребление соды может негативно сказываться на работе почек и состоянии сосудов.

Не менее рискованна популярная «чистка» печени смесью масла и лимона. Такой мощный желчегонный эффект заставляет желчный пузырь резко сокращаться. Если в нём есть даже небольшие камни или песок, о которых человек не подозревает, они могут сдвинуться и перекрыть желчные протоки – это прямая дорога в операционную.

Спиртовые настойки на травах, орехах или прополисе тоже далеко не безопасны. Любой алкоголь, даже в малых дозах, вызывает химический ожог воспалённой слизистой желудка. Вместо облегчения такая «терапия» усиливает эрозии и легко провоцирует обострение гастрита.

Бесконтрольный приём травяных сборов – ещё одна распространённая ошибка. Многие растения содержат активные вещества, способные навредить печени, а горечи и эфирные масла дополнительно стимулируют выработку соляной кислоты и агрессивно воздействуют на стенки желудка.

Особую опасность представляет такой, казалось бы, невинный метод, как грелка на живот при острой боли. Если причина дискомфорта – аппендицит, острый холецистит или панкреатит, тепло усилит кровоток и ускорит развитие воспаления. В тяжёлых случаях это грозит перитонитом и угрожает жизни.

Специалисты Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики подчёркивают, что главная угроза «народных» методов – вовсе не в отдельных ингредиентах, а в потерянном времени. Пока человек пытается заглушить симптомы домашними средствами, болезнь прогрессирует: язва или воспаление переходят в тяжёлую стадию, и лечение становится сложнее.

Врачи единодушны: при любых повторяющихся проблемах с желудком и кишечником первым шагом должно быть обращение к специалисту. Современная диагностика позволяет быстро и точно определить причину дискомфорта, а грамотно подобранная терапия – безопасно восстановить здоровье.