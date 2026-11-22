Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. 22 ноября 2026 года в Москве прошёл финал Кубка Мира по пауэрлифтингу и пауэрспорту, где камчатские атлеты показали выдающийся результат.

Спортсмены с Камчатки завоевали 9 золотых медалей и взяли два Кубка в абсолютной категории. Кроме того, команда получила бронзовый Кубок в командном зачёте и установила сразу пять новых рекордов. В общем командном зачёте камчатская сборная заняла 3‑е место.

«Это результат невероятной силы духа, тренировок и поддержки», – поздравил атлетов в своих соцсетях глава Петропавловска Андрей Воровский.

Кубок Мира по силовым видам спорта проводится под эгидой Национальной ассоциации пауэрлифтинга России. В 2026 году серия включала три отборочных этапа в Москве (в марте, мае и августе), а кульминацией сезона стал финал 21–22 ноября. Турнир «Звёздные войны — V» проходит по десяткам дисциплин: пауэрлифтингу, пауэрспорту, армлифтингу, жимовым и другим силовым видам. На финале спортсменам присваивают разряды и звания вплоть до Элиты НАП.