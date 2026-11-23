Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. В Елизовском округе продолжают внедрять системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом на контейнерных площадках, которые помогают бороться с незаконной утилизацией мусора.

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Камеры работают круглосуточно: они фиксируют момент сброса твёрдых коммунальных отходов и автоматически считывают госномера автомобилей нарушителей. Собранные данные используют как доказательную базу для привлечения к административной ответственности.

Как расскали в администрации округа, первые результаты уже есть: камера, установленная в Новоачинском сельском поселении, зафиксировала около 60 нарушений. По итогам проверок шестерым гражданам назначили штрафы по 10 тысяч рублей каждому.

В администрации округа напоминают: контейнерные площадки предназначены только для твёрдых коммунальных отходов. Строительный мусор, покрышки, спиленные деревья и крупногабаритные отходы туда выбрасывать нельзя, для них предусмотрена отдельная утилизация.