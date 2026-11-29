В Петропавловске-Камчатском 47-летний мужчина пострадал в результате взрыва и последующего пожара в гараже на Восточном шоссе. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, мужчина находился в подвале одноэтажного бетонного гаража и проводил сварочные работы. В какой-то момент аппарат мог взорваться прямо у него в руках. Взрывная волна выбила гаражные ворота, после чего возник пожар.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники первой пожарно-спасательной части. В 18:56 огнеборцы остановили распространение пламени, а в 19:17 полностью потушили пожар. Огонь повредил бытовую технику и вещи на площади четырёх квадратных метров.

Во время тушения сотрудники МЧС вынесли из гаража баллон с углекислым газом, предотвратив угрозу ещё одного взрыва. Пострадавшего мужчину бригада скорой помощи доставила в реанимационное отделение краевой больницы имени Лукашевского. Погибших нет.

Напомним, в августе этого года сварочные работы стали причиной трагедии на Асачинском месторождении. Тогда в результате взрыва баллона с пропаном один рабочий погиб, ещё двое получили серьёзные травмы.

В сентябре пожарные также предотвратили возможный взрыв баллона с пропаном во время крупного пожара на улице Серышева в Петропавловске-Камчатском. Тогда огонь уничтожил жилой дом, котельную и гараж с автомобилем.