Управляющие компании Камчатского края могут столкнуться с крупными штрафами и лишиться права обслуживать многоквартирные дома из-за долгов за тепло и электричество. Об этом предупредили в Камчатскэнергосбыте.

Общая задолженность действующих управляющих организаций региона перед ПАО «Камчатскэнерго» составляет около 350 млн рублей. При этом на трёх крупнейших должников приходится 145 млн рублей.

В тройку лидеров по задолженности вошли:

- «МИГ-ЖКХ» — 66 млн рублей, обслуживает 28 домов;

- «ПОЛЮС» — 45 млн рублей, обслуживает 39 домов;

- УК «Юг» — 34 млн рублей, обслуживает 16 домов.

Все три компании работают в Петропавловске-Камчатском. В общей сложности под их управлением находятся 83 многоквартирных дома.

В список крупнейших должников также вошли «Южный район», «Союз-ПК», ТСН «Изумруд», ТСН «Квартал», УК «Омега», МУП «Николаевское благоустройство», «Модерн ЖКХ», «Атлант» и «Жилкомфортсервис».

Энергетики напомнили, что задолженность за потреблённые ресурсы может стать основанием для административных штрафов и прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами. О принятых решениях по лишению лицензий перечисленных компаний пока не сообщается.

Всего на Камчатке работают 171 управляющая организация — 83 управляющие компании и 88 товариществ собственников жилья. Список должников ежемесячно обновляется на официальном сайте Дальневосточной энергетической компании.