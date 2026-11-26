В Петропавловске‑Камчатском прошла очередная патриотическая встреча с ветераном специальной военной операции Михаилом Саматовым. Об этом сообщил глава краевой столицы Андрей Воровский.

Михаил участвовал в боевых действиях при освобождении крупных населённых пунктов Донбасса и отмечен государственными наградами — орденами и медалями. К настоящему моменту он провёл «Уроки мужества» в большинстве школ города.

На встречах со старшеклассниками ветеран делится личным опытом: рассказывает, как выносил раненых с поля боя, делил последний хлеб с мирными жителями в сырых погребах и спасал людей — в том числе выводил их из запертого подвала школы, которая была занята под командный пункт ВСУ.

Разговор со школьниками идёт без прикрас — о службе, фронтовом быте и о том, что помогает сохранять стойкость в тяжёлых обстоятельствах. Отдельное внимание Михаил уделяет теме боевого братства и тому, как в современном информационном потоке отличать правду от лжи.

По отзывам участников, живой рассказ ветерана производит гораздо большее впечатление, чем публикации в интернете. Школьники отмечают: мирное небо над головой — не само собой разумеющееся благо, за него приходится платить высокую цену.

Серия патриотических встреч в городе будет продолжена.