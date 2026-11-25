В сезон гриппа и простуд особое внимание необходимо уделять здоровью детей с сахарным диабетом. Как сообщили в правительстве Камчатского края, на очередном занятии Школы сахарного диабета эндокринолог рассказал родителям, как контролировать уровень глюкозы во время болезни и не допустить осложнений.

Специалисты напомнили, что даже при отсутствии аппетита нельзя прекращать введение базального инсулина. При этом во время болезни потребность организма в инсулине может увеличиваться.

Врачи рекомендуют проверять уровень глюкозы каждые 2–4 часа. При использовании системы непрерывного мониторинга необходимо дополнительно контролировать показатели глюкометром, особенно если уровень глюкозы опускается ниже 4 или поднимается выше 10 ммоль/л. Корректировать дозировки инсулина следует согласно индивидуальному плану лечения, согласованному с врачом.

«Когда ребенок болеет – кажется, что ты все уже знаешь. Но для любого родителя даже лёгкое недомогание малыша – всегда стрессовая ситуация, поэтому такие занятия – просто необходимы», — рассказала жительница Петропавловска-Камчатского Ольга Скинеева.

Школа сахарного диабета работает на базе Камчатской краевой детской больницы. Здесь детей и их близких учат контролировать уровень глюкозы, правильно питаться, подсчитывать углеводы и пользоваться современными системами мониторинга.

Особое внимание специалисты уделяют семьям, в которых ребёнку недавно диагностировали сахарный диабет. Занятия проводятся регулярно в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.