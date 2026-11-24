Губернатор Камчатского края Владимир Солодов избран секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Такое решение приняли на отчётно-выборной конференции партии, сообщили в официальном канале краевого правительства в мессенджере MAX.

На партийном посту глава региона сменил заместителя председателя правительства Камчатского края Викторию Сивак. Она руководила региональным отделением «Единой России» с 2021 года.

Кандидатуру Солодова ещё 19 ноября поддержал председатель партии Дмитрий Медведев. В ходе встречи с федеральным руководством «Единой России» камчатский губернатор подтвердил готовность совмещать государственную и партийную должности.

Сам Владимир Солодов вступил в «Единую Россию» в ноябре 2024 года. Кроме того, накануне конференции стало известно о переходе краевого министра по внутренней политике и развитию Корякского округа Натальи Шевель на должность руководителя регионального исполнительного комитета партии.