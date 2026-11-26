Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 26 ноября проведёт прямой эфир для жителей полуострова. Общение с главой региона состоится в формате звонка в мессенджере MAX, сообщил губернатор в своих соцсетях.

Начало прямого эфира запланировано на 19:00 по камчатскому времени. Присоединиться к нему можно через официальный канал главы региона.

Для участия в эфире необходимо перейти по ссылке, вступить в чат и дождаться начала звонка.

«Стартуем ровно в 19:00. Подключайтесь!» — обратился к жителям полуострова Владимир Солодов.