Вилючинскую городскую больницу возглавила Виктория Ибрагимова, сообщает канал «Вилючинск Live».

Новый руководитель медучреждения — врач‑дерматовенеролог с восьмилетним стажем работы в этой больнице. В 2024 году Викторию Андреевну назначили заместителем главного врача по поликлиническому разделу работы, а с 1 сентября текущего года она временно исполняла обязанности главного врача.

На этом посту Ибрагимова сменила Абдулгапиза Меджидова, руководившего больницей с 2023 года. Теперь Меджидов занимает должность главного врача краевого родильного дома в Петропавловске‑Камчатском.