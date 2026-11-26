Региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) информирует жителей и представителей бизнеса о новых правилах приёма документов.

Теперь бумажную корреспонденцию в аппарат Управления и в отделения судебных приставов можно направлять исключительно по почте. При этом действует ограничение по весу: одно почтовое отправление не должно превышать 100 граммов.

Для подачи обращений в электронном виде доступны два канала:

- Интернет‑приёмная на официальном сайте УФССП

- сервисы портала Госуслуг

Отдельно предусмотрено направление исполнительных документов, выданных на основании судебного решения, — их можно передать в отделение судебных приставов в электронном формате непосредственно из суда.

При этом отправка электронных писем на адрес электронной почты Управления не предусмотрена. Также прекращён приём письменной корреспонденции непосредственно от заявителей.

В ведомстве отмечают, что сейчас идёт поэтапный переход на обновлённый формат взаимодействия с гражданами и организациями. С января 2027 года планируется полностью исключить приём документов, принесённых лично в административные здания.