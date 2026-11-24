Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. Специалисты Контрольного управления администрации Петропавловска совместно с сотрудниками полиции на регулярной основе проводят рейды по торговым объектам.

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На днях очередная проверка прошла в микрорайоне Силуэт, где были выявлены нарушения: предприниматель разместил товары за пределами торгового объекта, а прилегающая территория не содержалась в надлежащем состоянии.

«Содержание прилегающих территорий в надлежащем состоянии и соблюдение установленных границ торговли – прямая обязанность предпринимателей. Игнорирование этих требований влечёт административную ответственность. В данном случае мы провели разъяснительную беседу и оформили материалы по выявленным фактам», – сообщил и. о. заместителя главы администрации города – начальника Контрольного управления Сергей Шеременко.

Сотрудники мэрии напоминают, что требования по содержанию прилегающих территорий распространяются на предпринимателей, работающих как в стационарных, так и в нестационарных торговых объектах.