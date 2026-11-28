В Петропавловске-Камчатском подрядная организация «Тепловодхоз» завершила подготовку к зимнему содержанию дорог. Для борьбы с последствиями снегопадов и гололедицей подготовлено около 30 единиц специализированной техники и заготовлено порядка 5 тысяч тонн песко-соляной смеси, сообщили в правительстве Камчатского края.

В этом сезоне парк техники пополнился шнекороторными снегоочистителями и коммунальными машинами, предназначенными для обработки дорог противогололёдной смесью. Особое внимание уделили привлечению машинистов автогрейдеров, которые особенно востребованы во время сильных снегопадов.

По словам заместителя директора краевого ДРСУ Виталия Горшкова, первые два циклона показали готовность подрядчика к работе в сложных погодных условиях. Специалисты переведены на круглосуточный режим работы.

В зоне ответственности предприятия находятся проспекты 50 лет Октября, Победы и Циолковского, улицы Владивостокская, Тушканова, Звёздная, Дальняя, Солнечная, Пограничная, Степная, Омская, Мишенная, Зеркальная и Беринга. Подрядчик также обслуживает районы Горизонт, ТЭЦ-2, Максутова, Сероглазка, Авача и Моховая.

Согласно заключённым муниципальным контрактам, предприятие продолжит обслуживать закреплённые за ним участки в течение ближайших двух лет.

Напомним, ранее «АиФ-Камчатка» сообщал, что другое дорожное предприятие краевой столицы, «Спецдорремстрой», возвращается к полноценной работе после финансового кризиса. Городским властям удалось предотвратить его банкротство.