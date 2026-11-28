В крупной партии замороженного морского окуня, выловленного камчатским предприятием, обнаружили повышенное содержание ртути. Нарушение выявили специалисты Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору учреждения «АПК НАЦРЫБА».

Образцы рыбы взяли 17 ноября в порту Владивостока и отправили в лабораторию. Результаты исследований, полученные 24 ноября, показали, что содержание ртути превышает допустимую норму в 0,5 миллиграмма на килограмм.

Специалисты отмечают, что токсичные вещества особенно активно накапливаются в крупных хищных рыбах. При этом ни варка, ни жарка, ни другие способы приготовления не позволяют удалить ртуть из продукта.

Результаты лабораторных исследований передали в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Ведомству предстоит принять решение о дальнейшей судьбе партии морского окуня.

Всего с начала 2026 года приморские специалисты выявили 30 случаев превышения допустимого содержания ртути в отечественной и импортной рыбной продукции.

Напомним, ранее «АиФ-Камчатка» сообщал о похожем случае. В октябре превышение допустимого содержания ртути выявили сразу в трёх партиях камчатской рыбопродукции общим весом 6,3 тонны.