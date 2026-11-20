В Усть-Камчатском районе родители мальчика, сломавшего ключицу в детском саду, добились компенсации через суд. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Как установила проверка, ребёнок упал и получил перелом ключицы из-за того, что сотрудники детского сада не обеспечили должный присмотр за ним. Медики оценили причинённый здоровью вред как средней тяжести.

Родители обратились за помощью в прокуратуру. После проверки двух работников дошкольного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор обратился в суд с требованием компенсировать ребёнку моральный вред.

Суд поддержал требования надзорного ведомства и постановил взыскать с муниципального детского сада 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика.

Пока решение суда не вступило в законную силу.