Сервис «Ростелекома», ранее запущенный на сайте speedtest.ru, стал доступен и как приложение для смартфонов. Измерение скорости и качества интернет-соединения стало еще проще.

Приложение «Тест скорости» для смартфонов на базе iOS можно скачать в AppStore, для HarmonyOS — в Huawei AppGallery, для Android — в RuStore и Google Play.

Сервис «Ростелекома» измеряет скорость загрузки, отдачи и пинг (время ответа сервера), а также джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов) — качественный показатель, необходимый для стабильной работы видеозвонков и стриминга.

В приложении тестирование скорости стало еще удобнее: в нем представлен расширенный функционал измерений, сохраняется история и доступно сравнение результатов.

Сервис использует широкую сеть серверов на всей территории России, что обеспечивает точность измерений в любой точке страны. Проверить можно скорость домашнего Wi‑Fi и мобильного интернета любого оператора. Это полностью российское решение, разработанное командой «Ростелекома».

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:

«Сервис для измерения скорости от “Ростелекома” уже стал надежным спутником для всех, кто хочет получать самую точную информацию о своем интернет-соединении. В октябре число измерений превысило шесть миллионов. С новыми приложениями пользователи любых смартфонов могут делать замеры в один клик, а также хранить и анализировать историю измерений».

Подробнее об услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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