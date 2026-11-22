Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга запустил бесплатный онлайн-курс «Камчатка: по следам первооткрывателей». Он состоит из семи научно-популярных лекций, посвящённых природе, истории и научным исследованиям полуострова. Присоединиться к обучению могут все желающие, сообщили в КамГУ.

Первая лекция уже доступна для просмотра. Морской биолог, руководитель Дальневосточного проекта по изучению косаток FEROP Татьяна Ивкович рассказывает, почему камчатские воды стали местом встречи косаток, горбатых и серых китов, финвалов и дельфинов. Слушатели узнают, как учёные различают морских гигантов по внешним признакам и отслеживают их миграции.

В следующих выпусках речь пойдёт о геотермальной энергетике, экосистемах Камчатки и проблеме микропластика в озёрах. Среди лекторов — член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией геологии и геофизики геотермальных ресурсов КамГУ Иван Кулаков, профессор РАН и научный сотрудник лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ Евгений Есин и другие исследователи университета.

Новые лекции будут появляться на образовательной платформе еженедельно. Участники смогут не только смотреть выступления специалистов, но и задавать учёным вопросы.

Курс подготовлен в рамках проекта «Наука первооткрывателей», который КамГУ реализует при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Посмотреть лекции и присоединиться к бесплатному курсу можно тут.