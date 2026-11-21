Жители Камчатки, как и других регионов России, могут столкнуться с заметным повышением стоимости мобильной связи и домашнего интернета. В ближайшие годы тарифы способны вырасти на 15–20% вместо привычных 8–10%. Такой прогноз прозвучал на фоне подготовки новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

Как сообщает РБК, Минцифры подготовило проект обновлённой стратегии, в котором рассматривается возможность ускорения роста цен на услуги операторов. Причина — всё большее потребление интернета при сравнительно медленном увеличении доходов компаний.

По данным, приведённым в проекте, с 2021 по 2025 год интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% ежегодно. При этом доходы операторов мобильной связи и домашнего интернета росли лишь на 8%. В результате компаниям становится сложнее находить деньги на модернизацию оборудования, расширение покрытия и поддержание качества услуг.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что в ближайшие годы темпы повышения тарифов могут ускориться до 15–20% в год. А руководитель интернет-провайдера «ЕСК» Алхас Мирзабеков оценил экономически необходимый уровень медианного тарифа в 2300–2500 рублей в месяц.

Однако это не означает, что всем абонентам придётся платить по 2500 рублей. Речь идёт об экспертной оценке стоимости услуг, которая позволила бы операторам сохранять нынешний объём инвестиций.

В Минцифры подчеркнули, что работа над стратегией продолжается, а приведённые расчёты не означают автоматического повышения цен. Каждое изменение тарифов должно иметь экономическое обоснование, которое проверяет Федеральная антимонопольная служба.

Таким образом, окончательные размеры и сроки возможного подорожания пока неизвестны. Решения будут зависеть от расходов операторов и результатов проверки их обоснованности.