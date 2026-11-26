В Петропавловске-Камчатском с 2027 года увеличится стоимость социально значимых ритуальных услуг муниципального предприятия «Лотос-М». Погребение взрослого человека при организации похорон родственниками оценили в 89 980 рублей, говорится в постановлении городской администрации.

Размер тарифа зависит от размеров гроба и могилы. Минимальная стоимость предусмотренного перечня услуг составит 44 942 рубля, увеличившись на 10 569 рублей по сравнению с 2026 годом. Погребение взрослого человека подорожает на 9775 рублей.

Отдельные расценки установлены для случаев, когда организацией похорон занимается город. Это касается умерших, у которых нет родственников, либо людей, чья личность не установлена. Стоимость таких услуг составит от 39 604 до 82 413 рублей.

При этом федеральное законодательство сохраняет за гражданами право на бесплатное погребение в рамках гарантированного перечня услуг. Если родственники воспользуются этим правом, социальное пособие на погребение им не выплачивается. Новые муниципальные тарифы вступят в силу не ранее 1 января 2027 года.