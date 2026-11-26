Камчатские семьи могут использовать средства регионального материнского капитала для оплаты детского сада, а также получать часть средств в виде ежемесячных выплат на текущие нужды. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в ходе прямого эфира 26 ноября, отвечая на вопросы жителей полуострова.

Глава региона подчеркнул, что власти расширили возможности использования материнского капитала, чтобы дополнительно поддержать семьи с невысокими доходами. При этом оплата детского сада остаётся одним из доступных направлений расходования средств.

«Мы расширили возможности, чтобы поддержать семьи с небольшим достатком, помочь им в непростой жизненной ситуации. По оплате детского сада, повторюсь, каких-либо ограничений нет», — отметил Владимир Солодов.

Напомним, в марте 2026 года в краевой закон о материнском капитале внесли изменения, позволяющие семьям с доходом не выше двух прожиточных минимумов на человека получать ежемесячные выплаты до достижения ребёнком трёх лет. Размер такой выплаты в текущем году составляет 32 333 рубля, сообщали в Законодательном собрании Камчатского края.

За консультацией по использованию средств регионального маткапитала и оформлению необходимых документов губернатор рекомендовал обращаться в краевое министерство социального благополучия и семейной политики.