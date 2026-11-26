Губернатор Камчатского края Владимир Солодов признал, что на полуострове сохраняются проблемы с доступностью медицинской помощи и записью к узким специалистам. Особую обеспокоенность вызывает нехватка детских стоматологов, сообщил глава региона в ходе прямого эфира 26 ноября.

Среди наиболее популярных вопросов, поступивших от камчатцев, оказались жалобы на невозможность записаться к хирургу в краевую больницу и получить талоны в детскую стоматологическую поликлинику. По словам губернатора, региональному минздраву пока не удалось полностью решить проблему кадрового дефицита.

«Летом мы частично сняли остроту проблемы, пригласив специалистов узкого профиля в составе медицинских десантов, в том числе благодаря поддержке Ирины Яровой», — рассказал Владимир Солодов.

Краевой минздрав продолжит привлекать врачей из других регионов России, в том числе с помощью мер жилищной поддержки. Однако основным способом решения кадровой проблемы губернатор назвал подготовку собственных специалистов по целевым программам обучения с последующим возвращением на Камчатку.

Солодов также отметил, что благодаря организационным изменениям удалось улучшить ситуацию со сдачей анализов крови. Губернатор попросил жителей сообщать о медицинских учреждениях, где эта проблема сохраняется, и пообещал лично проверить их работу.