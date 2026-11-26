Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объяснил, почему здание Дома офицеров в Петропавловске-Камчатском продолжает разрушаться. Объект находится в ведении Министерства обороны России, а его восстановление сегодня требует колоссальных финансовых затрат, сообщил глава региона в ходе прямого эфира 26 ноября.

Поводом для обсуждения стало обращение местной жительницы Елены, обеспокоенной состоянием исторического здания, крыша которого продолжает обрушаться. Губернатор согласился с камчаткой, отметив архитектурную ценность монументального сооружения советской эпохи, которое хотелось бы сохранить.

«Десять-пятнадцать лет назад неоднократно обращались с просьбой передать здание городу, чтобы его восстановить. К сожалению, тогда была высказана отрицательная позиция», — рассказал Владимир Солодов.

По словам главы региона, сейчас у Министерства обороны другие приоритетные задачи, на которые в первую очередь направляется финансирование. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что собственник обязан поддерживать здание в надлежащем состоянии.

Краевые власти намерены продолжить переговоры с командованием Тихоокеанского флота. Как минимум необходимо добиться того, чтобы разрушающийся Дом офицеров не портил архитектурный облик Петропавловска-Камчатского и не представлял угрозы для людей. Конкретных сроков восстановления здания губернатор не назвал.