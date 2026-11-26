На Камчатке, несмотря на увеличение финансирования программы расселения аварийного жилья, очерёдность переселения граждан по-прежнему определяется датой признания дома аварийным. Исключение сделали для 12 многоквартирных домов, наиболее сильно пострадавших от землетрясения в июле 2025 года, сообщил губернатор Владимир Солодов в ходе прямого эфира 26 ноября.

Поводом для обсуждения стали многочисленные обращения камчатцев, в том числе жителей дома № 16 по улице Советской в Петропавловске-Камчатском. Здание признали аварийным в 2023 году, поэтому его расселение начнётся после завершения действующей программы, охватывающей дома, признанные аварийными до 2022 года.

В перечень первоочередного расселения после землетрясения вошли дома № 4 и 7 по улице Бийской, № 41 и 51 по проспекту Победы, № 4а и 6а по улице Арсеньева, № 3 и 5 по улице Капитана Беляева, № 93, 95 и 97 по улице Пограничной, а также № 47/2 по улице Владивостокской.

«У жителей остаётся право выбрать выплату взамен аварийной квартиры. Они достаточно хорошо проиндексированы, это серьёзные суммы — пять, шесть и семь миллионов рублей», — рассказал Владимир Солодов, уточнив, что для собственников нескольких квартир действуют определённые ограничения.

Напомним, к середине ноября около 90 камчатских семей уже получили денежные компенсации в рамках программы расселения домов, пострадавших от землетрясений 2025 года. На эти цели региону выделили почти 900 миллионов рублей из федерального бюджета.