Обычный выход из дома закончился для жительницы Петропавловска-Камчатского переломом ноги и потерей заработка. Причиной стал гололёд на придомовой территории, которую должна была содержать в порядке управляющая компания «Олимп».

Как следует из материалов судебного разбирательства, утром 29 ноября 2025 года женщина вышла из дома № 65/1 на улице Ленинградской. На обледеневшем участке она поскользнулась и упала.

По данным суда, жильцы неоднократно обращались с жалобами на состояние территории, однако снег не убирали, а скользкие участки не обрабатывали противогололёдными средствами.

После падения пострадавшую доставили в травмпункт. Врачи диагностировали закрытый перелом наружной лодыжки правой ноги и наложили гипс.

Из-за травмы женщина не могла самостоятельно передвигаться и работать. В результате она лишилась части заработка и решила обратиться в суд.

Во время разбирательства выяснилось, что ООО УК «Олимп» не представило доказательств того, что обеспечило безопасное состояние придомовой территории.

Суд установил прямую связь между ненадлежащей уборкой участка и травмой женщины.

В итоге с управляющей компании взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 16 979 рублей утраченного заработка и ещё 3 тысячи рублей судебных расходов.

Общая сумма составила 219 979 рублей.

Решение пока не вступило в законную силу. Управляющая компания может обжаловать его в течение месяца.

Ранее управляющая компания «Олимп» уже привлекалась к ответственности за нарушения при содержании придомовой территории. В октябре 2021 года жилищная инспекция оштрафовала организацию на 125 тысяч рублей за отсутствие организованной контейнерной площадки возле дома № 10 на улице Тушканова. Тогда компании также выдали предписание об устранении нарушения.