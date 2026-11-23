Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. Во второй декаде ноября погода на Камчатке оставалась холодной и малоснежной. По данным синоптиков, циклоны в основном смещались к берегам Аляски южнее полуострова и лишь изредка затрагивали крайний юг Камчатки. Лишь в последний день декады к мысу Лопатка подошёл глубокий атмосферный вихрь, зародившийся в районе Японских островов.

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Температурный режим в регионе существенно отклонился от нормы. В центральных и северных районах полуострова средняя температура оказалась ниже климатической на 5–8 градусов, на юго‑востоке и охотоморском побережье – на 1–4 градуса. В самые холодные ночи столбик термометра в центральной части и на севере Камчатки опускался до −22…−27 градусов, а в Пенжинском районе температура достигала −36 градусов. При этом в Петропавловске‑Камчатском минимальная температура составила −5.

Кратковременное потепление наблюдалось 20 ноября: при подходе южного циклона в краевом центре и на востоке Елизовского округа воздух прогревался до +4…+6 градусов.

Осадки в большинстве районов края оказались скудными – их объём не превысил половины декадной нормы. Исключение составило охотоморское побережье, где количество выпавшего снега соответствовало многолетним значениям. Из‑за дефицита осадков высота снежного покрова на большей части территории полуострова остаётся ниже обычной.