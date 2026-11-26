Заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Лебедев сообщил, что села Апука и Вывенка заливает нагонной волной.

«Традиционная и ежегодная проблема. В рамках своей депутатской деятельности я связался с главами муниципалитетов и попросил рассмотреть ситуацию на заседании комиссий по ЧС. При необходимости надо вводить режим "повышенной готовности», а если ситуация будет ухудшаться развернуть пункты временного размещения№, = сообщил Лебедев.

Кроме того, депутат попросил обратиться в УГМС и запросить прогноз развития ситуации. Он напомнил, что обеспечение безопасности людей - важнейшая задача местного самоуправления, тем более в отдаленных селах.

«В случае обвала конструкций из бигбэгов, сооруженных нами в предыдущие годы, я рекомендовал главам провести работы по их восстановлению. Необходимо продержаться до морозов. Потом ситуация стабилизируется»

Также Сергей Лебедев сообщил, что переливы дороги фиксируются и в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района.

Также, как сообщает канал «112 Камчатка», море затопило территории школы и детсада в Апуке.

На 27 ноября в Апуке вновь прогнозируется размыв песчаных кос и затопление низменностей с 08:00 до 16:00.