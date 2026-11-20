На Камчатке врачи Центра медицины катастроф успешно эвакуировали жительницу села Усть-Хайрюзово с опасным заболеванием поджелудочной железы. Женщину доставили вертолётом в Петропавловск-Камчатский, где она продолжает лечение в стационаре.

Как рассказали в правительстве Камчатского края, первоначально пациентке поставили предварительный диагноз «острый живот». Однако во время дистанционной консультации специалисты заподозрили панкреонекроз — тяжёлое заболевание, при котором происходит разрушение тканей поджелудочной железы.

Медики оперативно скорректировали лечение и приняли решение о необходимости эвакуации женщины в краевую столицу.

«Это тяжёлое деструктивное заболевание поджелудочной железы, при котором её собственные ферменты вызывают некроз тканей органа. Чаще всего оно развивается как тяжёлое осложнение острого панкреатита и требует экстренной медицинской помощи в стационаре», — пояснил главный врач Камчатского территориального Центра медицины катастроф Рустам Муллугалямов.

Однако выполнить рейс сразу не удалось. Из-за неблагоприятных погодных условий вертолёт несколько дней не мог вылететь за пациенткой.

Всё это время женщина оставалась под постоянным наблюдением специалистов. Её состояние дистанционно контролировали врачи Тигильской районной больницы и главный внештатный хирург Камчатского края Владимир Стасевич.

Благодаря слаженной работе медиков пациентка получала необходимую помощь до прибытия санитарной авиации.

Как только погодные условия позволили, вертолёт с медицинской бригадой отправился в Усть-Хайрюзово и доставил женщину в Петропавловск-Камчатский.

В краевой столице предварительный диагноз подтвердился. Сейчас пациентка находится в стационаре и проходит лечение.

Санитарная авиация остаётся одним из важнейших направлений медицинской помощи на Камчатке, особенно для жителей труднодоступных населённых пунктов.

С начала 2026 года экипажи совершили уже 420 вылетов и эвакуировали более 500 пациентов.

Как отметили в региональном правительстве, благодаря работе первого заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой и поддержке правительства России финансирование санитарной авиации за последние годы увеличилось в пять раз по сравнению с показателями прошлого десятилетия.

Это позволяет сохранять доступность специализированной медицинской помощи для жителей отдалённых районов Камчатского края.