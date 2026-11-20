Россияне считают бедным человека, который зарабатывает меньше 49 тысяч рублей в месяц. При этом для ощущения счастья им необходимо в среднем 273 тысячи рублей, а богатство начинается с дохода в 950 тысяч рублей. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, сообщает РБК.

За последний год представления о бедности и богатстве почти не изменились. В 2025 году россияне называли порогом бедности 48 тысяч рублей, а богатства — 930 тысяч. Зато сумма, необходимая для счастья, выросла на 6% — с 257 до 273 тысяч рублей в месяц.

Оказалось, что мужчины и женщины по-разному оценивают необходимый уровень дохода. Мужчины считают бедным человека с зарплатой ниже 52 тысяч рублей, женщины — ниже 46 тысяч. Для счастья первым требуется в среднем 309 тысяч рублей в месяц, вторым — 240 тысяч.

Различаются и представления о богатстве. Мужчины называют сумму от 990 тысяч рублей в месяц, а женщины — от 880 тысяч.

Молодые россияне до 35 лет считают порогом бедности 43 тысячи рублей. Люди в возрасте от 35 до 44 лет называют уже 50 тысяч, а старше 45 лет — 52 тысячи рублей.

При этом молодёжь считает богатым человека с ежемесячным доходом от 690 тысяч рублей. Для россиян старше 45 лет планка значительно выше — 1,1 миллиона рублей.

Собственная зарплата тоже влияет на представления о достатке. Те, кто получает меньше 100 тысяч рублей, считают бедностью доход ниже 40 тысяч, а для счастья им нужно 223 тысячи рублей. Среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей запросы выше: порог бедности составляет 70 тысяч, а желаемый доход — 337 тысяч рублей.

На фоне этих цифр интересно выглядят данные Росстата о средних зарплатах в регионах. Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке — 243 670 рублей. В Магаданской области средняя зарплата составляет 210 366 рублей.

В Сахалинской области этот показатель достиг 160 926 рублей, а в Камчатском крае — 150 691 рубля. Однако речь идёт именно о средней начисленной зарплате, которая не означает, что столько получает большинство работников.

Исследование SuperJob проводилось со 2 по 13 ноября 2026 года. В нём приняли участие 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из 388 населённых пунктов страны.

Важно отметить, что названные участниками суммы отражают их личные представления о бедности и богатстве. Они не являются официальными критериями, по которым государство определяет уровень бедности.