В Камчатском крае в 2027 году подростки смогут бесплатно вакцинироваться против вируса папилломы человека (ВПЧ) по полису ОМС. Региональное министерство здравоохранения уже занимается закупкой вакцины, сообщил губернатор Владимир Солодов в ходе прямого эфира 26 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ включить вакцинацию против ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок до 1 июня 2027 года. Для иммунизации предусмотрено использование отечественного препарата.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, массовую бесплатную вакцинацию девочек в возрасте 12–13 лет планируют начать во второй половине 2027 года. До настоящего времени такие прививки были доступны бесплатно лишь в отдельных регионах страны в рамках местных программ.

Вирус папилломы человека способен провоцировать развитие ряда онкологических заболеваний, прежде всего рака шейки матки. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить вакцинацию девочек в возрасте от девяти до 14 лет, поскольку наиболее эффективна защита от инфекции до первого контакта с вирусом.