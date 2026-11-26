Президент России одобрил предложение первого заместителя ГД РФ Ирины Яровой о продлении на три года выплат многодетным семьям в регионах Дальневосточного федерального округа. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

Инициатива касается меры поддержки, по которой семьи при рождении третьего или последующего ребёнка получают 1 миллион рублей на погашение ипотечного жилищного кредита или займа. В поручении указано, что при участии органов власти субъектов ДФО следует предусмотреть продление срока действия этой выплаты до 2030 года.

Предложение было сформулировано 19 марта: Ирина Яровая в интересах многодетных семей Камчатки и других дальневосточных регионов обратилась к вице‑премьеру правительства РФ — полномочному представителю президента в ДФО.

По словам Ирины Яровой, совершенствование соцподдержки многодетных семей — приоритет Стратегии демографической политики Дальнего Востока и часть Народной программы партии «Единая Россия». Депутат подчеркнула, что эта мера крайне востребована в регионе, а её продление даст семьям больше возможностей для создания комфортных условий воспитания детей и долгосрочного планирования.

Ирина Яровая также отметила, что поручение президента отражает ключевой подход современной российской политики: инвестиции в семьи и детей — это самые значимые и выгодные вложения государства в будущее страны.