На Камчатке введут дополнительную финансовую поддержку для будущих врачей, которые проходят обучение в ординатуре по целевым направлениям. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в ходе прямого эфира 26 ноября.

Новая мера поддержки станет частью работы по сокращению кадрового дефицита в медицинских учреждениях полуострова. До настоящего времени отдельная региональная стипендия для ординаторов-целевиков не была предусмотрена.

«Мы приняли дополнительное решение поддержать ребят. Сейчас готовится необходимая нормативная база, и в ближайшее время медики, которые учатся в ординатуре на целевых местах, будут получать повышенную стипендию от Камчатского края», — рассказал Владимир Солодов.

Губернатор также поделился впечатлениями от недавней встречи в Москве со студентами-медиками, которые учатся по целевым направлениям от региона. По его словам, молодые люди заинтересованы в профессии и стремятся стать высококвалифицированными специалистами. Именно с подготовкой собственных медицинских кадров глава региона связывает долгосрочное решение проблемы нехватки врачей.