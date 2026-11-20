В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело после массового заболевания учеников и сотрудников школы № 3. По последним данным, за медицинской помощью обратились 34 человека, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительной информации следствия, с 13 по 18 ноября признаки острой кишечной инфекции выявили у 30 школьников и четырёх сотрудников образовательного учреждения. К счастью, госпитализация никому не потребовалась, все заболевшие получили медицинскую помощь амбулаторно.

Следователи проверяют возможные нарушения при организации школьного питания. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают, кто отвечал за безопасность питания. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Кулакову представить доклад о ходе проверки.

Напомним, похожая история произошла на Камчатке два года назад. В октябре 2024 года в Елизовской школе № 1 после употребления блинов с ветчиной и сыром сальмонеллёзом заболели 85 учеников и два педагога. Продукцию поставлял Петропавловский хлебокомбинат, блинный цех которого после проверки закрыли на 45 суток.

Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении трёх сотрудников предприятия. Расследование и судебное разбирательство продолжались почти два года, однако в октябре 2026 года дело прекратили из-за истечения срока давности. В результате обвинительного приговора никто не получил.

При этом, по словам родителей пострадавших детей, 87 гражданских исков остались без рассмотрения в рамках уголовного процесса. В отдельном гражданском деле суд взыскал со школы компенсации трём детям — по 15 тысяч рублей каждому.

Ранее «АиФ-Камчатка» подробно рассказывал об этой истории. Мать одного из заболевших школьников обратилась к губернатору Владимиру Солодову с просьбой разобраться, почему дело завершилось без приговора. Её обращение направили в прокуратуру Камчатского края.

Теперь следователям предстоит установить причины нового массового заболевания школьников в Петропавловске-Камчатском. О предъявлении обвинений конкретным лицам пока не сообщалось. Расследование продолжается.