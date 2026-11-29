В Петропавловске-Камчатском устранили аварию на сетях водоснабжения на улице Сибирцева. Как сообщил глава краевой столицы Андрей Воровский, воду вернули во все пострадавшие от аварии дома, за исключением одного.

В субботу, 28 ноября, мэр вместе с заместителями, руководителями подведомственных учреждений и представителями Камчатского водоканала посетил проблемный участок. Особое внимание уделили дому № 14, в котором до сих пор отсутствует водоснабжение.

«Здесь сложилась непростая ситуация. Дом на несколько квартир, две из них принадлежат муниципалитету», — рассказал Андрей Воровский.

Сейчас специалисты Водоканала выясняют схему подключения квартир к системе водоснабжения и возможность возобновления подачи воды. Работы осложняются тем, что коммунальщикам пока не удалось получить доступ во все помещения.

Глава города оставил ситуацию на личном контроле. О точных сроках восстановления водоснабжения пока не сообщается.