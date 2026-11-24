Депутаты Законодательного собрания Камчатского края Андрей Копылов и Валентин Павленко посетили Мильково, где проверили ход благоустройства общественных пространств и дворов. Особое внимание парламентарии уделили площади имени Ленина, открытие которой запланировано на 12 декабря.

На площади уложили асфальт, установили скамейки и современные парковые качели, обновили детскую площадку. Благодаря экономии средств здесь также оборудовали зону для занятий спортом с тренажёрами, баскетбольным кольцом и боксёрскими грушами.

Кроме того, на площади появятся арка для бракосочетаний и восемь информационных стендов. Они станут основой Аллеи Славы, посвящённой людям, внёсшим вклад в развитие Мильковского округа.

Депутаты также осмотрели дворы на улице Октябрьской и парк отдыха на проспекте Космонавтов. Работы в парке продолжат с наступлением тепла, чтобы обеспечить их качество.

«Объекты благоустройства в Мильково преображаются, и это заметно. Темпы работ хорошие, подрядчики справляются с поставленными задачами», — отметил Валентин Павленко.

Благоустройство проводится в рамках государственных программ «Инфраструктура для жизни» и «Формирование современной городской среды в Камчатском крае».