В Петропавловске-Камчатском привели в порядок участок проспекта Победы, где ранее ремонтировали инженерные коммуникации. Как сообщили в администрации города, после завершения работ организация не восстановила дорожное покрытие в установленный срок.

Нарушение выявили специалисты Контрольного управления во время проверки. После вынесенного предостережения подрядчик уложил холодный асфальт и убрал строительный мусор.

«При необходимости дополнительные работы по восстановлению благоустройства будут выполнены весной, с наступлением положительных температур», — рассказал и. о. заместителя главы администрации города Сергей Шеременко.

По поручению главы Петропавловска-Камчатского Андрея Воровского специалисты регулярно проверяют состояние городских территорий и контролируют устранение выявленных нарушений. За несоблюдение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность.