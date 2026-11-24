Камчатский территориальный центр медицины катастроф ищет подрядчика для выполнения санитарных авиарейсов. Максимальная стоимость контракта составляет 60 млн рублей, которые выделят из краевого бюджета. Об этом свидетельствует документация, размещённая на портале Госзакупок.

Начальная стоимость одного лётного часа на самолёте Ан-26 составляет 687 643 рубля, на Як-40 — 636 344 рубля. По сравнению с ранее исполненным контрактом эти суммы увеличились на 17,8% и 15% соответственно.

Как отмечается в документации, на территории Камчатского края имеется только один исполнитель, способный выполнить необходимые авиационные работы. При проведении исследования рынка заказчик получил лишь одно подходящее коммерческое предложение. У других потенциальных подрядчиков отсутствует необходимый парк самолётов.

Воздушные суда будут базироваться в аэропорту Елизовского округа. Их дальность полёта должна составлять не менее тысячи километров, а на борту необходимо оборудовать места как минимум для четырёх лежачих пациентов и четырёх медработников или сопровождающих.

Санитарная авиация будет работать круглосуточно, включая выходные и праздники. В тёплое время года самолёт должен вылететь не позднее чем через 30 минут после получения заявки, в холодное — в течение часа. При неисправности воздушного судна подрядчик обязан предоставить замену в течение трёх дней, если позволяют условия для полётов.

Помимо эвакуации больных, перевозчик будет доставлять врачей, лекарства, донорскую кровь и медицинское оборудование. Предусмотрено и возвращение ранее эвакуированных пациентов в населённые пункты, где отсутствует регулярное транспортное сообщение.

Количество необходимых лётных часов заранее неизвестно, поэтому оплачивать будут фактически выполненные работы. При этом время подготовки самолёта и экипажа к вылету в расчёт не включается.

Заявки на участие в аукционе принимают до 1 декабря, итоги подведут 2 декабря. Выполнение санитарных авиарейсов по новому контракту предусмотрено до 23 декабря 2027 года.