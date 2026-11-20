Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. На Камчатке завершили мероприятия Всероссийской акции «Сохраним лес – 2026». В рамках проекта в регионе высадили 117 718 сеянцев и саженцев, чтоо почти на 29 % больше, чем годом ранее. Общая площадь новых посадок в лесничествах достигла 90,8 гектара, а в мероприятиях поучаствовали свыше 750 человек.

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Ключевым местом работ стали территории горельников прошлых лет и участки, где ранее уже велось лесовосстановление. Большая часть саженцев прижилась в Атласовском, Елизовском и Мильковском лесничествах.

Центральным событием акции стала высадка 13 тысяч сеянцев берёзы каменной 23 сентября в Елизовском лесничестве – на площади 12 гектаров. В мероприятии участвовал министр лесного и охотничьего хозяйства Вячеслав Пищальченко, а также сотрудники профильных учреждений: КГКУ «Камчатские лесничества» и КГАУ «Охрана камчатских лесов». Сеянцы с закрытой корневой системой были выращены в лесном питомнике Хабаровского края специально для восстановления камчатских лесов.

Самой масштабной по объёму стала посадка в окрестностях села Шаромы (Шаромское участковое лесничество): на площади свыше 75 га волонтёры и специалисты разместили порядка 98 000 сеянцев берёзы каменной – в рамках дополнения лесных культур, заложенных в 2022 году.

Особой чертой кампании‑2026 стала высадка лиственницы курильской в Атласовском лесничестве: впервые за долгое время для посадок использовали районированный посадочный материал хвойных пород, выращенный непосредственно на Камчатке. На участке площадью 2,8 га появилось около 6 000 сеянцев. В этой знаковой высадке принял участие заместитель председателя правительства края Дмитрий Щипицын.

Параллельно акции прошли и в населённых пунктах – в Елизово, посёлках Раздольный, Атласово, Козыревск, а также в сёлах Соболево и Устьевое. Более 200 участников – представители администраций, сотрудники лесничеств, воспитанники школьных лесничеств и местные жители – посадили 438 деревьев лиственных и хвойных пород.

Как отметила Анна Гук, заместитель начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, ежегодное участие Камчатки в акции помогает выполнять показатели федерального проекта «Сохранение лесов» и укрепляет экологическую культуру населения. По её словам, такие высадки не только способствуют восстановлению лесного фонда, но и улучшают качество воздуха в регионе.

Акция «Сохраним лес» проходит во всех регионах страны в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Её главная цель – привлечь внимание общества к защите и восстановлению лесов как важного инструмента в борьбе с последствиями изменения климата. В 2026 году общероссийская задача – высадить 70 000 000 деревьев, на текущий момент по стране уже прижились 38 628 839 саженцев.