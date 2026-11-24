Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. Эксперимент по ограничению перевозки лососёвой икры в багаже авиапассажиров на Камчатке дал ощутимый эффект: объём нелегальных перевозок сократился как минимум в четыре раза. Предотвращённый ущерб для региона оценивается не менее чем в 15 миллиардов рублей.
По словам Юлии Морозовой, в аэропорту до сих пор фиксируются попытки вовлечь обычных пассажиров в нелегальный оборот: перевозчики уговаривают людей взять «передачу» с икрой, а иногда предлагают за это небольшое денежное вознаграждение.
«Каждый должен понимать, какую ответственность он на себя берёт, когда соглашается перевезти такую посылку», – подчеркнула Морозова.
При этом часть нелегального трафика, как отмечают власти, сместилась на морские маршруты. В связи с этим Юлия Морозова заявила о необходимости ужесточить наказание для тех, кто занимается перевозкой и сбытом крупных партий нелегальной икры, в том числе с использованием водного транспорта.
К камчатскому эксперименту подключились Хабаровский край и Магаданская область – в обоих регионах также фиксируют положительную динамику и снижение объёмов незаконного оборота продукции.