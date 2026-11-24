Петропавловск-Камчатский, 24 ноября - АиФ-Камчатка. Эксперимент по ограничению перевозки лососёвой икры в багаже авиапассажиров на Камчатке дал ощутимый эффект: объём нелегальных перевозок сократился как минимум в четыре раза. Предотвращённый ущерб для региона оценивается не менее чем в 15 миллиардов рублей.

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Итоги эксперимента представила на площадке ТАСС председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова. Она отметила парадоксальную тенденцию: при резком сокращении авиаперевозок объём изъятой икры без маркировки и документов о происхождении вырос в сотни раз – это говорит о более активной работе контрольных служб и выявлении крупных партий.

По словам Юлии Морозовой, в аэропорту до сих пор фиксируются попытки вовлечь обычных пассажиров в нелегальный оборот: перевозчики уговаривают людей взять «передачу» с икрой, а иногда предлагают за это небольшое денежное вознаграждение.

«Каждый должен понимать, какую ответственность он на себя берёт, когда соглашается перевезти такую посылку», – подчеркнула Морозова.

При этом часть нелегального трафика, как отмечают власти, сместилась на морские маршруты. В связи с этим Юлия Морозова заявила о необходимости ужесточить наказание для тех, кто занимается перевозкой и сбытом крупных партий нелегальной икры, в том числе с использованием водного транспорта.

К камчатскому эксперименту подключились Хабаровский край и Магаданская область – в обоих регионах также фиксируют положительную динамику и снижение объёмов незаконного оборота продукции.