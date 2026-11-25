На Камчатке утвердили план действий по созданию Экотехнопарка, который планируют разместить по дороге к микрорайону Радыгино. Как сообщили в правительстве края, строительство комплекса предусмотрено мастер-планом Петропавловска-Камчатского.

Все поступающие отходы будут проходить сортировку. Полезные материалы направят на переработку, а из органических отходов будут получать технический грунт. Для этого предусмотрят закрытую систему компостирования, которая позволит уменьшить распространение неприятных запахов и пыли.

После сортировки на захоронение планируется направлять не более половины поступающего мусора. На территории комплекса также оборудуют отдельные системы очистки сточных вод, часть которых после обработки будут повторно использовать для технических нужд.

При проектировании Экотехнопарка учтут климатические особенности Камчатки и сейсмическую активность полуострова. Кроме того, рассматривается возможность использования переработанных автомобильных шин при строительстве технологических дорог.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Дмитрий Щипицын подчеркнул, что такие материалы должны пройти лабораторные испытания, подтвердить свою безопасность и долговечность.

Создание Экотехнопарка позволит модернизировать систему обращения с отходами и снизить нагрузку на окружающую среду.