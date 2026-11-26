Камчатский край столкнулся со спадом промышленного производства, строительства и грузоперевозок на фоне продолжающегося роста цен. Особенно заметно сократился грузооборот автомобильного транспорта — на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчёта Камчатстата.

За девять месяцев 2026 года объём промышленного производства в регионе уменьшился на 10,1%, а в обрабатывающей отрасли — сразу на 23,2%. При этом добыча полезных ископаемых выросла на 19,5%. Объём строительных работ сократился на 10,2% и составил 35,9 миллиарда рублей. С начала года на полуострове построили всего один многоквартирный дом и 477 индивидуальных жилых домов.

Спад наблюдается и в сельском хозяйстве. Поголовье крупного рогатого скота за год уменьшилось на 6,2%, овец и коз — на 15,2%. Производство мяса сократилось на 1,5%, молока — на 3%, зато выпуск куриных яиц вырос в 4,1 раза.

Одновременно жизнь на полуострове становится дороже. В сентябре годовая инфляция составила 8,3%, причём сильнее всего подорожали непродовольственные товары — на 11,5%. Стоимость продуктов выросла на 7,5%, услуг — на 5,6%.

Несмотря на спад в промышленности и строительстве, оборот розничной торговли увеличился на 1,6%, а объём платных услуг населению — на 2,1%. Численность безработных в регионе в сентябре составила 3,1 тысячи человек, из которых официально на учёте в службе занятости состояли только 528.