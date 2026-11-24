В 2027 году на Камчатке может вырасти плата за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах. Краевое правительство подготовило проект постановления, предусматривающий увеличение предельного размера родительской платы.

Согласно опубликованным данным, максимальная плата за один день посещения детского сада может составить:

Петропавловск-Камчатский — 311,64 рубля;

Вилючинск — 243,31 рубля;

Елизовский округ — 364,88 рубля;

Усть-Большерецкий округ — 236,08 рубля;

Мильковский округ — 283,93 рубля;

Быстринский округ — 110,19 рубля;

Соболевский округ — 293,13 рубля;

Усть-Камчатский округ — 289,15 рубля;

Алеутский округ — 196,75 рубля;

Палана — 259,68 рубля;

Тигильский округ — 315,65 рубля;

Карагинский район — 299,03 рубля;

Олюторский район — 418,10 рубля;

Пенжинский район — 308,49 рубля.

В большинстве муниципалитетов предельную плату предлагают увеличить на 4,7%. Например, в Петропавловске-Камчатском она может вырасти почти на 14 рублей в день. При посещении детского сада в течение 20 дней расходы родителей составят около 6233 рублей в месяц без учёта льгот и компенсаций.

Поскольку родительская плата не покрывает всех расходов на содержание детей, детские сады дополнительно финансируются из бюджета. В 2027 году на эти цели предусмотрено 205 млн рублей.

Важно, что краевое правительство устанавливает только максимально допустимый размер платы. Окончательное решение о её повышении принимают на местном уровне. Пока новые суммы представлены в проекте постановления и не являются утверждёнными тарифами.