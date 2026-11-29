На севере Камчатки готовятся восстановить авиасообщение после сильного шторма, из-за которого пострадал аэропорт Тиличики в Олюторском районе. Возобновить полёты планируется в понедельник, 30 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Причиной подтопления стал подъём уровня воды в бухте Скрытой и заливе Корф Берингова моря под воздействием сильного ветра. В результате непогоды взлётно-посадочная полоса получила частичные повреждения.

Сейчас на территории аэропорта работает специальная техника. По данным спасателей, угрозы жизни и здоровью людей нет. Авиарейсы 30 ноября планируется выполнить по расписанию.

Из-за произошедшего Камчатская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят состояние технических сооружений аэропорта, их готовность к подтоплениям и соблюдение требований безопасности полётов.

Напомним, 27 ноября Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о подтоплении взлётно-посадочной полосы аэропорта Тиличики. Из-за непогоды были задержаны два рейса между Петропавловском-Камчатским и Тиличиками. Гостиница, в которой разместили пассажиров, не попала в зону подтопления.

Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.