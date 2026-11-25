Жители Камчатки могут получить дополнительные гарантии своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий перенос сроков ремонта пятью годами, сообщает ГАРАНТ.РУ.

Для полуострова с его стареющим жилым фондом и высокой сейсмической активностью инициатива особенно актуальна: региональная программа капремонта охватывает более 2,6 тысячи многоквартирных домов. Как ранее сообщали в краевом Фонде капитального ремонта, в некоторых зданиях, включённых в краткосрочный план работ на 2026 год, инженерные коммуникации и конструктивные элементы капитально не обновлялись с момента постройки.

Согласно законопроекту, ремонт крыш, фасадов, фундаментов, систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения разрешат откладывать максимум на три года. Для переноса работ потребуется согласие не менее двух третей голосов собственников и заключение специалистов о безопасности дальнейшей эксплуатации соответствующих конструкций и коммуникаций.

Если обследование выявит критический износ конструкций или угрозу жизни и здоровью жильцов, откладывать ремонт запретят вовсе. При этом проводить работы раньше установленного срока можно будет без дополнительных ограничений.

В случае принятия законопроекта новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.