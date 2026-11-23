Штат Елизовской районной больницы пополнил молодой врач-терапевт Исмаил Мустафа Мохаммед Саиф, приехавший на Камчатку из Волгограда. Специалист уже приступил к работе в терапевтическом отделении поликлиники и принял первых пациентов, сообщили в правительстве Камчатского края.

В 2025 году молодой человек окончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». После получения диплома он решил связать свою профессиональную деятельность с Елизовской районной больницей.

«Наш новый коллега уже приступил к исполнению обязанностей участкового врача-терапевта», — рассказал исполняющий обязанности главного врача медучреждения Сергей Аириней.

Сам специалист положительно оценил первые дни работы на Камчатке. По его словам, в больнице его встретил дружный коллектив, который помог освоиться на новом месте.

В течение 2026 года Елизовская районная больница также привлекала опытных терапевтов из других регионов России. Для медицинских работников предусмотрены различные меры поддержки, включая предоставление жилья, подъёмные выплаты и помощь семьям при переезде.

Работа по привлечению и закреплению медицинских кадров ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Одной из его задач является повышение доступности медицинской помощи, в том числе за счёт обеспечения больниц и поликлиник квалифицированными специалистами.