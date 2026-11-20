Росрыболовство приступило к распределению объёмов вылова тихоокеанского лосося на 2027 год. Пока речь идёт о рыбе для научных исследований и промысла иностранных государств по международным соглашениям.

Как сообщает канал «Ни рыба ни мясо» со ссылкой на документ ведомства, для научных и контрольных работ предусмотрено почти 97 тонн лосося.

Больше всего выделено горбуши — 37,66 тонны. На втором месте кета — 29,68 тонны, затем нерка — 17,55 тонны. Кроме того, учёные смогут выловить 5,88 тонны чавычи, 5,6 тонны кижуча и 600 килограммов симы.

Отдельно предусмотрены объёмы для иностранных рыбаков, которые ведут промысел в исключительной экономической зоне России. Однако конкретные цифры пока неизвестны. Они содержатся в приложении к документу с пометкой «Для служебного пользования».

Ранее, начиная с 2016 года, японским рыбакам ежегодно выделяли по 125 тонн лосося для добычи в российской экономической зоне. Сохранится ли такой объём в 2027 году, пока неясно.

При этом распределённые сейчас объёмы не определяют, сколько лосося смогут добыть российские рыбаки во время предстоящей путины.

Дело в том, что для промысла тихоокеанских лососей во внутренних водах и территориальном море России действует особый порядок. Вместо обычных квот специалисты рассчитывают рекомендованный объём вылова. На его основе затем определяют, сколько рыбы можно добыть в конкретных районах.

Предварительный прогноз на лососёвую путину 2027 года может прозвучать уже в ноябре на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Именно эти данные позволят оценить перспективы предстоящего промыслового сезона, в том числе на Камчатке.

Ранее сообщалось, что рыбопромышленные предприятия Камчатки вынуждены брать займы, чтобы сохранить за собой промысловые участки после провальной лососевой путины. Собственных средств на продление договоров ещё на 20 лет компаниям не хватило.

По данным Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, предприятия внесли платежи за 473 из 520 участков, подлежащих переоформлению. Таким образом, рыбопромышленники обеспечили более 90% запланированных поступлений, несмотря на серьёзные финансовые потери. Только на Западной Камчатке убытки от неудачной путины оцениваются в 20 млрд рублей.