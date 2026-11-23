На Камчатке планируют сделать квест-комнаты доступными для иностранных туристов, в том числе гостей из Китая. Такую идею намерена реализовать предпринимательница Анна Лазарева, которая развивает развлекательный проект «Территориум» в Петропавловске-Камчатском, сообщили в региональном правительстве.

Сейчас на улице Владивостокской, 11 работают три квеста, в которых участникам необходимо разгадывать загадки, искать подсказки и выполнять задания. Особой популярностью такой досуг пользуется у подростков, однако предпринимательница рассчитывает привлечь и взрослую аудиторию.

Идея открыть собственное дело появилась у Анны три года назад, когда после декретного отпуска она задумалась о возвращении к работе. Выбрать направление помогло давнее увлечение детективными играми, шифрами и головоломками.

Первоначально на запуск проекта предпринимательница заняла деньги у родственников, однако этих средств оказалось недостаточно. Тогда она обратилась в центр «Мой бизнес» и получила льготное финансирование для начинающих предпринимателей.

«Благодаря поддержке удалось построить один из наших квестов — “Бункер”, сделать небольшой ремонт и улучшить помещение», — рассказала Анна Лазарева.

Позднее предпринимательница вновь воспользовалась льготным финансированием для дальнейшего развития проекта. Кроме того, она посещает бесплатные образовательные мероприятия центра «Мой бизнес», посвящённые маркетингу, предпринимательству и использованию нейросетей.

В преддверии новогодних праздников команда «Территориума» расширяет программу развлечений. Помимо привычных квестов, посетителям предлагают корпоративные мероприятия, выездные игры, «Мафию» и музыкальное лото.

В перспективе Анна Лазарева намерена адаптировать квесты для иностранных туристов, прежде всего гостей из Китая. Предполагается, что это поможет привлечь новую аудиторию и сделать развлечения доступнее для путешественников.

Как отметили в министерстве экономического развития Камчатского края, поддержка подобных проектов осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Предприниматели могут получить льготное финансирование, консультации и пройти бесплатное обучение.