Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. Бойцы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ первыми получили юбилейную марку, выпущенную по инициативе Ирины Яровой к 330-летию Военно-Морского Флота в благодарность всем поколениям моряков Камчатки и России.

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Торжественная церемония передачи юбилейной почтовой марки прошла в пункте временной дислокации на территории зоны СВО, где выполняют задачи наши камчатские бойцы. Ранее марку погасили в Госдуме.

«Вам, тем, кто сегодня верой и правдой служит России. К каждому из Вас сегодня обращены благодарность и вера всех граждан России. Пусть памятный символ связи с родными и близкими укрепляет Вас в силе добра и правды. Пусть всегда Вам приходят тёплые весточки из родного дома, где Вас очень любят и ждут», – зачитал телеграмму от Ирины Анатольевны замкомандира батальона беспилотных систем с позывным «Восток».

«Это определённая ответственность – оправдать то доверие и ту честь, которую нам оказали. Это поднимает морально-психологическое состояние каждого военнослужащего», – сказал боец с позывным «Ростов».

Отметим, камчатские морпехи по праву считаются одним из самых закалённых соединений Тихоокеанского флота. За время спецоперации 10 бойцов 40-й бригады были удостоены звания Героя России, самым юным Героем России в бригаде стал 19-летний Сергей Крашенинников с позывным «Крош». Само соединение награждено орденом Жукова за героизм, мужество и стойкость, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО. Морпехи освобождали Курскую область, участвовали в переломных боях на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Ирина Яровая активно поддерживает военнослужащих, в том числе, помогает бойцам и их семьям, когда те сталкиваются с непростыми жизненными обстоятельствами. По словам депутата, самоотверженная служба бойцов и их подвиги наглядно показывают: связь поколений остаётся нерушимой.

«Очень приятно иметь депутата, который помнит не только о жителях своего края, но и в целом об исторической составляющей. Она известна своими законами по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, по введению ответственности за дискредитацию её участников. Поэтому её инициатива ко Дню 330-летия Российского Военного Флота продолжает эти традиции», – подчеркнул военнослужащий с позывным «Репортёр».